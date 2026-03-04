В Кремле исключили переговоры о стратстабильности без учета европейских ядерных держав

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Переговоры по стратегической стабильности в нынешних условиях без учета и участия европейских ядерных держав вести невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать заявление официального Берлина о сотрудничестве с Парижем в сфере ядерного оружия и о том, что ядерное сдерживание продолжает оставаться краеугольным камнем европейской безопасности.

"Доля правды здесь есть, и изрядная доля правды. Действительно ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, это очень важно. Но в то же время мы не должны забывать про режим нераспространения", - сказал Песков.

Кроме того, он заметил, что эти заявления "лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, когда она говорит, что далее вести переговоры по стратстабильности можно только, принимая во внимание и с участием Великобритании и Франции, то есть европейских ядерных держав". "Без этого вести какие-либо переговоры в нынешних условиях абсолютно невозможно", - отметил Песков.