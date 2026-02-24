В Китае надеются на возобновление диалога России и США по стратстабильности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пекин надеется, что Россия и США возобновят диалог по стратегической стабильности и обсудят возможные варианты взаимодействия после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет Global Times.

"Китай надеется, что США оправдают ожидания международного сообщества, возобновят диалог по стратегической стабильности с Россией и обсудят дальнейшие действия, необходимые после истечения ДСНВ", - сказала она.

Мао Нин сообщила, что в рамках Конференции по разоружению, которая сейчас проходит в Женеве, китайская делегация намерена поддерживать диалог с представителями других стран.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что 23 февраля в Женеве делегация США встретилась с российскими чиновниками, а 24 февраля планирует встречу с китайской делегацией.

5 февраля 2026 года окончательно завершился жизненный цикл ДСНВ, подписанного сторонами 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пятилетний период в феврале 2021 года на основе заложенной в данное соглашение соответствующей однократной возможности.