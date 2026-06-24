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Роспотребнадзор сообщил о 127 завозных случаях денге за пять месяцев 2026 года

Роспотребнадзор сообщил о 127 завозных случаях денге за пять месяцев 2026 года
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России отсутствует риск распространения лихорадки денге, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран, в этом году зарегистрировано 127 завозных случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Там уточнили, что в 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, "за пять месяцев 2026 года - уже 127".

По данным, которые приводит Роспотребнадзор, всего в мире с начала 2026 года зарегистрировано около 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой денге в 68 странах, наиболее напряженная эпидситуация сохраняется в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

В ведомстве также напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн. Роспотребнадзором также разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что минимум 10 россиян заразились лихорадкой денге на Мальдивах.

Лихорадка денге - вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь. Наибольшее число заболеваний регистрируется в странах Панамериканского региона: Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексике, Перу и Эквадоре, а также Южной и Юго-Восточной Азии: Индонезии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, Индии, Камбодже, Таиланде, Мальдивах. На Мальдивских островах с начала 2026 года зарегистрировано более 2 тыс. случаев заражения лихорадкой денге. По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости более чем в 6 раз.

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