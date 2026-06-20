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В РФ регистрируют завозные случаи лихорадки денге, но риска ее распространения нет

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге на Шри-Ланке; риск распространения заболевания в РФ отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи.

"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки денге на территории РФ отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи", - сообщили в ведомстве.

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По данным Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тыс. случаев заболеваний с 28 летальными исходами. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо. Специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле, подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.

Лихорадка денге - вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна; переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

Роспотребнадзор Шри-Ланка
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