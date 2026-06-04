Минздрав РФ разрешил провести клиническое исследование вакцины от лихорадки денге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минздрав России выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинического исследования вакцины от лихорадки денге, сообщили в пресс-службе министерства в четверг.

Клиническое исследование будет проводиться в двух медицинских центрах на территории РФ (Москва и Ярославль).

Предполагается, что применение вакцины будет оказывать профилактическое действие в отношении инфекции, вызываемой вирусом денге, и резко снизит уровень госпитализации в эндемичных регионах и странах, отметили в Минздраве.

Разработчиком препарата являются "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФМБА России, уточнили в министерстве.

Лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путём передачи является укус инфицированных комаров. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную головную боль, боли за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах. Характерным признаком является появление обильной зудящей сыпи.