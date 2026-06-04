Поиск

Минздрав РФ разрешил провести клиническое исследование вакцины от лихорадки денге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минздрав России выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинического исследования вакцины от лихорадки денге, сообщили в пресс-службе министерства в четверг.

Клиническое исследование будет проводиться в двух медицинских центрах на территории РФ (Москва и Ярославль).

Предполагается, что применение вакцины будет оказывать профилактическое действие в отношении инфекции, вызываемой вирусом денге, и резко снизит уровень госпитализации в эндемичных регионах и странах, отметили в Минздраве.

Разработчиком препарата являются "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФМБА России, уточнили в министерстве.

Лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путём передачи является укус инфицированных комаров. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную головную боль, боли за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах. Характерным признаком является появление обильной зудящей сыпи.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беглов заявил, что атака дронов на Петербург не отразилась на работе ПМЭФ

Один человек погиб, трое ранены в Крыму при атаке БПЛА на пригородный поезд

ФСБ сообщила о задержании крымчанина, собиравшего данные о военных РФ для СБУ

Три человека погибли, семеро ранены при ударе ВСУ по Симферополю

Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном

 Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном

Приложение мессенджера Max исчезло из App Store

 Приложение мессенджера Max исчезло из App Store

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР возросло до 12

В первый день ЕГЭ четырех выпускников удалили за шпаргалки, микрокамеру и вынос заданий

 В первый день ЕГЭ четырех выпускников удалили за шпаргалки, микрокамеру и вынос заданий

Что произошло за день: среда, 3 июня

"Интерфакс" и Минцифры Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий

 "Интерфакс" и Минцифры Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9729 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2469 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов