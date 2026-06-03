Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки денге в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре исключили возможность распространения лихорадки денге после появившегося сообщения о случае заражении лихорадкой россиянки, вернувшейся из Южной Африки.

"Распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено. Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Для точной диагностики лихорадки денге ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокотехнологичные тест-системы", - сообщили журналистам в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путём передачи является укус инфицированных комаров. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную головную боль, боли за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах. Характерным признаком является появление обильной зудящей сыпи.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать меры профилактики, к которым, как уточнили в Роспотребнадзоре, относится использование закрытой одежды, применение репеллентов, москитных сеток, а также средств борьбы с насекомыми в помещениях. Также стоит избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары.

"Важно отметить, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы, при появлении любых симптомов недомогания, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте поездки. Это позволит своевременно поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение", - добавили в ведомстве.