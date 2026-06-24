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Информировать жертв мошенников о возможностях вернуть деньги предложили через "Госуслуги"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Жертвы мошенничества не всегда обращаются в банк с просьбой вернуть им похищенные злоумышленниками средства, в связи с этим Банк России предлагает создать на "Госуслугах сервис", который бы объяснял, в каких случаях и каким способом можно вернуть украденные деньги, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в ходе ПМЮФ-2026.

"Люди иногда не знают своих прав и не обращаются за возвратом денежных средств. То есть они обращаются, (спрашивают - ИФ) о причинах, просят разобраться финансовую организацию, да, то есть непосредственно свой банк, но не всегда обращаются за возмещением. И в этом тоже есть одна из наших задач - объяснять людям их правила поведения и их права для того, чтобы они четко понимали, при каких условиях банк обязан вернуть человеку денежные средства", - сказал Уваров.

"Нужно подумать в сторону того, чтобы на "Госуслугах" мог быть реализован такой сервис, куда человек может обратиться и получить полную информацию, в каких случаях, где, каким образом он может получить денежные средства, которые у него украли. Мы будем выходить с этой инициативой, взаимодействовать с коллегами из Минцифры. Мы надеемся, эта инициатива будет поддержана для того, чтобы наши граждане четко понимали дальнейшие пути, если они попали в сложную жизненную ситуацию", - добавил он.

Объем похищенных мошенниками средств в I квартале 2026 года составил 7,4 млрд рублей, что на 7% ниже показателя IV квартала 2025 года. Доля возвращенных клиентам средств в I квартале почти не изменилась по сравнению с IV кварталом и составила 5,7% (около 420 млн рублей).

Госуслуги Минцифры Вадим Уваров Банк России
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