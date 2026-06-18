Рособрнадзор предупредил об участившихся мошенничествах в период ГИА и приемной кампании

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В России в период государственной итоговой аттестации (ГИА) и приёмной кампании возросло число мошеннических атак на выпускников и их семьи, злоумышленники создают фейковые сайты, рассылают фишинговые письма и предлагают "помочь" с поступлением за деньги, сообщили в Рособрнадзоре.

"В период проведения государственной итоговой аттестации и приёмной кампании участились случаи мошеннических действий, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. Призываем вас проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами", - говорится в сообщении, размещенном в канале ведомства в мессенджере Max.

Так, наиболее распространенными схемами обмана являются: создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии и фишинговые рассылки.

Как уточнили в ведомстве, в интернете выявлены ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов может полностью копировать дизайн государственных сервисов, однако их цель - сбор персональных данных пользователей.

Мошенники также предлагают выпускникам за денежное вознаграждение "повысить" экзаменационные баллы, организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в вуз "по связям". Все подобные предложения являются противоправными и не имеют под собой никаких реальных оснований, напомнили в Рособрнадзоре.

Кроме того, аферисты направляют электронные письма от имени приёмных комиссий образовательных организаций с просьбой подтвердить место обучения или поступление по сомнительным ссылкам. Переход по таким ссылкам может привести к утечке конфиденциальной информации и потере доступа к аккаунтам на государственных порталах.

В ведомстве рекомендуют проверять результаты ЕГЭ и статус апелляции исключительно на официальных ресурсах: едином портале государственных услуг (функционал "Результаты ЕГЭ"); сервисе ознакомления с результатами ЕГЭ Рособрнадзора; на официальных ресурсах региональных центров обработки информации (РЦОИ) или министерств образования; в образовательной организации по месту обучения.

"Подача апелляций осуществляется в установленном порядке через региональные центры обработки информации либо через официальные электронные сервисы субъектов Российской Федерации (рекомендуем уточнить в школе или региональном органе управления образованием)", - пояснили в ведомстве.

Там напомнили, контрольные измерительные материалы ЕГЭ надежно защищены, утечки информации в открытый доступ исключены. "Единственным законным способом повышения экзаменационного балла является успешная сдача экзамена в соответствии с установленным порядком. Никаких "официальных сливов", "гарантированных результатов" и "помощи через знакомых" не существует", - сообщили в Рособрнадзоре.