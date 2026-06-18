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К ГИС "Антифрод" подключились крупнейшие банки, телеком-операторы и "Госуслуги"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - К ГИС "Антифрод", созданной для борьбы с кибермошенничеством, подключились 12 организаций - крупнейшие банки, телеком-операторы и портал госуслуг; на платформе запущены базовые сценарии противодействия онлайн-преступлениям, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Государственная информационная система "Антифрод" создана в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством и запущена в марте 2026 года. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.

"К системе подключились 12 организаций. Это операторы связи, крупнейшие банки, а также портал Госуслуг. Между ними налажен обмен сигналами о подозрительных операциях. Это значит, что государство и бизнес смогут эффективнее противостоять мошенникам - предотвращать ущерб, а не бороться с последствиями атак", - сказали в аппарате вице-премьера.

В системе заработали базовые сценарии противодействия онлайн-преступлениям. "Например, если в систему поступает информация о расторжении договора связи, указанный в договоре телефонный номер будет автоматически "отвязан" от важных учетных записей. То есть злоумышленник не сможет использовать чужой номер для авторизации в приложениях банков", - уточнили чиновники.

Госуслуги Антифрод Дмитрий Григоренко
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