Депздрав Москвы предупредил о поддельных чатах поликлиник, созданных мошенниками

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Москве мошенники создают фейковые чаты от имени поликлиник и Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), под предлогом актуализации электронных медкарт у граждан выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Мошенники начали создавать фейковые чаты от имени поликлиник и системы ЕМИАС", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в пятницу.

Согласно схеме мошенников, человека добавляют в группу, где с помощью подставных аккаунтов имитируется активная переписка. Далее под предлогом "актуализации электронных медкарт" или подтверждения льгот у него требуют предоставить личные документы (паспорт, СНИЛС) и назвать код из СМС. Мошенники убеждают, что без этих действий пациент потеряет возможность записываться на приём к врачу.

"Код даст преступникам доступ к вашему личному кабинету на портале "Госуслуг". Важно помнить: сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают по телефону или в мессенджерах ваши паспортные данные, номер СНИЛС и коды из СМС. Если вам поступил такой запрос - это мошенники", - предупредили в депздраве.