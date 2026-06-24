Путин в среду проведет совещание по развитию авиации

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в среду проведет совещание по развитию авиации, передает корреспондент "Интерфакса".

Совещание пройдет на территории АО "ЛИИ имени М.М. Громова", где глава государства осмотрел образцы новой российской авиационной техники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Планы производства российской авиатехники отражены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). В действующей публичной редакции она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов, в том числе 592 - производства "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) - и 402 борта регионального класса, выпущенных "Уральским заводом гражданской авиации" (УЗГА).

В этом году, как ожидается, КПГА будет в очередной раз обновлена, проект программы находится на рассмотрении правительства. Сообщалось, что в 2026-2027 годах ОАК рассчитывает поставить заказчикам более 70 уже законтрактованных машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300.

Количество самолетов "второй партии" находится на стадии актуализации, авиакомпании подтвердили спрос до 2035 года на более чем 570 бортов, заявлял в апреле директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов. Это - без учета потенциального объема экспорта, отмечал он.