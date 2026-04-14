Программа поставок новых гражданских самолетов в РФ до 2035 г. требует более 3 трлн руб.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Реализация программы поставок так называемой второй партии новых гражданских самолетов в РФ до 2035 года требует фондирования в объеме более 3 трлн руб., сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

"Совокупный объем фондирования, который требуется, - более 3 трлн руб. до 2035 года", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Точное количество самолетов второй партии, произведенных ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех"), "находится на стадии актуализации", предварительно - это более 500 машин, заявил директор по управлению программами гражданской авиации холдинга Олег Богомолов. "Нами совместно со Сбербанком проведена работа по формированию подтвержденного спроса на вторую партию воздушных судов. Вообще она сделана в разрезе до 2035 года, и это более 570 воздушных судов, которые нужны нашим авиакомпаниям только в России. Это без учета потенциального объема экспорта", - сказал Богомолов.

В это число входят 90 МС-21 для "Аэрофлота" (сверх 18 уже законтрактованных), 100 модернизированных Ту-214 для S7 (поставки ожидаются с 2029 года), 20 Ил-114-300 для дальневосточной "Авроры", уточнил Богомолов. Кроме того, в ближайшие годы ОАК рассчитывает поставить не менее 100 импортозамещенных SJ-100 - с учетом "плавного" выбытия существующих "Суперджетов".

"Финансовые параметры единой сделки на вторую партию проработаны со Сбербанком, завершается их финализация и определение источника финансирования. В целом можно сказать, что лизинговые предложения и ставки по владению самолетом и поддержанию летной годности, которые нами сейчас с авиакомпаниями отработаны, являются привлекательными. С учетом действующих и перспективных мер поддержки они должны обеспечить эффективную эксплуатацию и сохранение существующего пассажиропотока с перспективой роста", - заявил представитель ОАК.

Первую партию производимых ОАК самолетов составляют более 70 законтрактованных машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Помимо ОАК, серийное производство гражданских авиалайнеров в РФ ведет "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) - в их числе девятиместный "Байкал", "Ладога" (на 44 пассажира) и "Освей" (на 15-19 пассажиров). По словам Абраменкова, на данный момент заключены контракты на поставку 60 "Байкалов": десяти - в пользу "ГТЛК", 50 - альянсу "Аэрохимфлот".

КПГА: новая и старая

Планы производства российской авиатехники отражены в Комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА). Она была принята в 2022 году и дважды претерпевала изменения. В действующей публичной редакции КПГА предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов (а также 765 вертолетов), в том числе 592 - производства ОАК (270 МС-21, 142 SJ-100, 115 Ту-214, 51 Ил-114-300 и 14 Ил-96-300) и 402 борта, выпущенных УЗГА (158 - типа "Освей", 139 "Байкалов" и 105 "Ладог").

В этом году, как ожидается, КПГА будет опять обновлена. Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, корректировки будут "в соответствии с планами и возможностями авиакомпаний". Абраменков заявил во вторник, что проект актуализированной программы внесен на рассмотрение правительства, ее конкретные параметры он не назвал.

Финансирование КПГА после ее обновления будет по-прежнему поддерживаться государством - либо из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), как это происходит сейчас, либо за счет прямых субсидий из федерального бюджета, сообщал в ноябре прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров. "Либо использование Фонда национального благосостояния, как это сегодня, под 1,5%, либо по мере снижения ключевой ставки будет активнее использоваться субсидирование со стороны федерального бюджета", - говорил он.

В начале 2024 года правительство утвердило инвестпроект по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, разрешив "Ростеху" использовать для этого 283,8 млрд руб. из ФНБ. Средства выделялись на возвратной основе - через размещение 15-летних облигаций под 1,5% годовых (при этом на первые два года был предусмотрен льготный период по выплате купонного дохода). Реализация проекта должна обеспечить выпуск до 2030 года более 600 полностью отечественных самолетов, отмечал глава правительства Михаил Мишустин.