Поиск

Зампред "Яблока" Круглов получил 7 лет за фейки об армии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Круглов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет", - сообщили в суде.

Круглов признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года он распространил в Telegram в открытом доступе для неограниченного круга лиц под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины.

Как ожидается, защита Круглова обжалует это решение.

Бывший депутат был задержан в октябре 2025 года и арестован.

О задержании бывшего депутата Мосгордумы Круглова в минувшем октябре сообщал столичный главк Следственного комитета.

Как установлено следствием и судом, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины.

1тм пч

Яблоко Украина Мосгордума Максим Круглов Замоскворецкий суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средства юрлиц в российских банках в мае выросли на существенные 2,9%

В Славянском районе Кубани при обработке полей разбился вертолет Ми-2

Зампред "Яблока" Круглов получил 7 лет за фейки об армии

Глава Росимущества оценил доходы бюджета от приватизации-2026 в минимум 300 млрд рублей

 Глава Росимущества оценил доходы бюджета от приватизации-2026 в минимум 300 млрд рублей

Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

 Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

 Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

 Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

В России в июне бронирования отелей снизились на 16%

Российский рынок безалкогольных напитков в 2026 году начал сокращаться

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов