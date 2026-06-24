Зампред "Яблока" Круглов получил 7 лет за фейки об армии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Круглов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет", - сообщили в суде.

Круглов признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года он распространил в Telegram в открытом доступе для неограниченного круга лиц под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины.

Как ожидается, защита Круглова обжалует это решение.

Бывший депутат был задержан в октябре 2025 года и арестован.

О задержании бывшего депутата Мосгордумы Круглова в минувшем октябре сообщал столичный главк Следственного комитета.

Как установлено следствием и судом, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины.

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