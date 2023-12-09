Рыбаков переизбран председателем партии "Яблоко"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В ходе голосования на отчетно-перевыборном съезде действующий председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран руководителем организации на второй срок.

"Николай Рыбаков избран председателем партии "Яблоко" на второй срок. По результатам тайного голосования делегатов съезда он получил 59 голосов "за" (55%)", - говорится в сообщении пресс-службы партии в официальном телеграм-канале.

Второе место занял член федерального бюро из волгоградского отделения партии Александр Ефимов (26 голосов "за"). Председатель новгородского отделения партии Анна Черепанова и руководитель фракции организации в Мосгордуме Максим Круглов набрали 12 и 10 голосов соответственно, отмечает пресс-служба.

На съезде партии, который проходил в субботу и продолжится в воскресенье, также будут выбраны заместители председателя, члены федерального политкомитета, федерального бюро.