Зампред "Яблока" Круглов стал фигурантом уголовного дела

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Москве задержан Максим Круглов, против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, сообщили в СКР. По данным СМИ, речь идет о бывшем депутате Мосгордумы и заместителе председателя партии "Яблоко".

Круглову вменяют п. "д" части 2 статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).



По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины. Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников ЦПЭ МВД России по Москве.

Задержанного должны доставить к следователю.