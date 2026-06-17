ЦИК РФ сообщил о праве 17 партий участвовать в сентябрьских выборах

Элла Памфилова Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В России 17 политических партий имеют право участвовать в предстоящих выборах, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"2026 год: зарегистрированы 20 партий; могут участвовать в выборах: 17 партий", - говорится в презентации, которую продемонстрировала Памфилова на заседании ЦИК.

Эти данные, по ее мнению, "свидетельствуют о естественном отборе и о качестве партийного участия в политической жизни страны".

По ее словам, "остались самые стойкие, жизнеспособные политические силы, которые закалились, научились справляться со всеми сложностями, трудностями, сохранили своих сторонников, кто-то их даже приумножил".

С 16 июня начались избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента РФ был дан старт избирательной кампании, сообщила ранее председатель ЦИК.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщила ранее Памфилова.