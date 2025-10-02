Зампредседателя "Яблока" Круглов арестован по делу о фейках об армии

Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Москве Замоскворецкий суд арестовал до 29 ноября бывшего депутата Мосгордумы, зампредседателя партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, сообщили в суде.

Круглову вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России).

Как ожидается, защита обжалует арест политика.

О задержании бывшего депутата Мосгордумы 1 октября сообщил столичный главк Следственного комитета. По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины.

В "Яблоке" сообщали, что партия организует оказание юридической помощи Круглову.