Минпромторг заказал опытный образец укороченного МС-21 к концу 2028 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ и ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" Ростеха) заключили контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию укороченной версии самолета МС-21.

Результаты работы станут основой для создания МС-21-210 – модели уменьшенной размерности и увеличенной дальности по сравнению с МС-21-310 (базовая версия лайнера - ИФ), а также для улучшения летно-технических характеристик МС-21 "за счет снижения массы конструкции пилона маршевой силовой установки и бортовой кабельной сети", говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

Работы требуется выполнить до конца 2028 года, на финальном этапе предполагается постройка и подготовка к первому полету опытного образца МС-21-210. Стоимость контракта – 19,7 млрд руб.

Базовой версией семейства самолетов МС-21 является МС-21-310. Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих. Сообщалось, что "русифицированный" МС-21-310 получился тяжелее, чем предполагалось, что не позволяет обеспечить заявленную ранее дальность полета (5100 км). По данным сайта разработчика, в двуклассной компоновке на 175 человек самолет сможет преодолевать расстояние до 3830 км.

Решением проблемы может стать выпуск версии с укороченным на одну секцию фюзеляжем, заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров. Укороченный МС-21-210 будет вмещать ориентировочно до 160-170 пассажиров, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Завершение сертификационных полетов и старт серийного выпуска МС-21-310 запланированы на 2027 год, заявил недавно Чемезов.

Минпромторг ПАО "Яковлев" ОАК Ростех Сергей Чемезов МС-21
