"Ростех" рассчитывает выпускать к 2030 году по 36 самолетов МС-21

Также планируется выпуск по 20 SJ-100 и по 12 Ил-114-300

Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Ростех" рассчитывает к 2030 году наладить ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21, 20 SJ-100 и 12 Ил-114-300, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"К 2030 году планируем выпускать МС-21 - 36 машин, "Суперджет" - 20 машин и Ил-114 - 12 машин", - сказал он.

Сертификат типа на SJ-100 и Ил-114-300, который позволит начать их серийный выпуск, "Ростех" рассчитывает получить в текущем году. Завершение сертификационных полетов МС-21 ожидается только в I квартале следующего года, отметил Чемезов.

