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Число жертв ракетного удара по Воронежу 22 июня достигло шести

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате ракетного удара по Воронежу 22 июня достигло шести, еще 62 пострадали, сообщил губернатор Александр Гусев.

Ранее сообщалось о пяти погибших. С тех пор еще одну женщину нашли под завалами без признаков жизни. Поисковые работы завершены.

В четырех больницах в Воронежской области остается 21 пострадавший, это все взрослые, сообщил Гусев.

"Остальным пострадавшим (в том числе двум несовершеннолетним) госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение", - добавил он.

Власти начали выплачивать компенсации родственникам погибших и составляют списки тяжело раненных, которым также окажут финансовую поддержку.

22 июня Гусев сообщил, что над городом сбили несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате атаки существенные повреждения получили верхние этажи производственного здания, там произошел пожар. Также были повреждены фасады ближайших многоквартирных домов. Для оперативной ликвидации последствий был введен режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района города.

Александр Гусев Воронеж Воронежская область Железнодорожный район
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