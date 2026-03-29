В Крыму и на Кубани построят дополнительные ЛЭП

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило строительство электросетевых объектов для Краснодарского края и Крымского полуострова в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Мероприятия по строительству электросетевых объектов, необходимых для надежного энергоснабжения жителей Краснодарского края и Крымского полуострова, включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте кабинета министров.

Речь идет о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Кубани и Крыма, пояснили в правительстве, напомнив, что решение об их установке было принято в 2025 году. Это, согласно сообщению, позволит сохранить надежное и бесперебойное электроснабжение при растущем потреблении электроэнергии в этих регионах.