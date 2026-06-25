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В результате последних атак на ЛНР один человек погиб, двое ранены

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В результате последних атак по районам Луганской Народной Республики погиб один человек и еще двое были ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Беспилотники ВФУ (вооруженных формирований Украины - ИФ) атаковали гражданские грузовые автомобили в Новоайдарском муниципальном округе, Первомайске и на окраине Луганска. Здесь обошлось без жертв. К несчастью, в Северодонецке погиб 29-летний водитель грузовика", - написал Пасечник.

Также ВСУ нанесли удар по зданию предприятия "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз" в Лисичанске. "Ранена инженер предприятия - 58-летняя женщина находится в медицинском учреждении, ей оказывается необходимая помощь", - сообщил глава ЛНР.

Еще в Лисичанске БПЛА нанес удар рядом с магазином, там был ранен 24-летний мужчина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2026 года Военная операция на Украине
Лисичанск ЛНР Леонид Пасечник
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