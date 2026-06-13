Семеро человек ранены в ходе атаки ВСУ по рынку в луганском Сватово

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины утром в субботу атаковали центральный рынок в Сватово Луганской Народной Республики, в результате атаки пострадали семь человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Утром, в разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанес удар по центральному рынку в Сватово. К несчастью, пострадали семь человек", - написал он в своем канале в Мах.

По его данным, пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени, им оказывается медицинская помощь.

Пасечник также сообщил, что за минувшие сутки ВСУ пытались атаковать республику с помощью порядка 40 дронов.

"Большинство вражеских целей были своевременно сбиты благодаря слаженным действиям сил ПВО и мобильных огневых групп", - отметил глава региона.