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Два человека погибли в ЛНР при детонации взрывного устройства, сброшенного с дрона

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника на автодорогу в Луганской Народной Республике взрывоопасные устройства, детонация которых привела к гибели двоих человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ночью ВФУ с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области. В выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

По его данным, один из мирных жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его с дороги. "В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли", - уточнил глава региона.

"Сейчас на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ. На месте работают профильные службы", - добавил Пасечник.

ЛНР Леонид Пасечник
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