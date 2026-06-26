В ЛНР в результате ударов БПЛА по машинам погибли два водителя

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике беспилотники атаковали сельскохозяйственную технику в Старобельском муниципальном округе и гражданский автомобиль в Перевальском, погибли два водителя, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Еще один грузовик был атакован в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР, 39-летний водитель был ранен.

"В Лисичанске вражеские БПЛА нанесли удары по экскаватору - ранен 29-летний водитель и двум легковым автомобилям - ранены 50-летняя женщина и 53-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пасечник.

Кроме того в ЛНР была атакована машина ремонтной бригады из Татарстана, жертв и пострадавших нет.