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Подросток погиб в результате обстрелов ЛНР

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Семнадцатилетний подросток погиб, еще два человека ранены в результате атак Вооруженных сил Украины по городу Ирмино и Троицкому муниципальному округу Луганской Народной Республики накануне, заявил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Вчера вечером в Ирмино вражеский БПЛА атаковал подростков, которые гуляли и катались на питбайках. К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте", - сообщил Пасечник в своем канале в Мах.

Он добавил, что в результате атаки также пострадал подросток 16 лет. "Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь", - уточнил глава ЛНР.

"В Троицком муниципальном округе под удар ВФУ попал гражданский автомобиль. В результате атаки произошло возгорание транспортного средства. Ранения получил водитель. Ему оказана необходимая медпомощь на месте", - добавил Пасечник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР
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