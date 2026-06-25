Армения и США обсудили возможности экспорта армянской сельхозпродукции и цветов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Начальник Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тигран Петросян обсудил с представителями посольств США, Грузии и Турции в Ереване возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции и цветов в США.

Во встрече в Ереване приняли участие торговый представитель по сельскохозяйственным вопросам (USDA) посольства США в Турции Ришан Чаудхри, старший специалист по сельскохозяйственным вопросам (USDA) посольства США в Грузии Демна Дзирквадзе и руководитель экономического и торгового отдела посольства США в Армении Эдвард Эйхлер.

"Обсуждены вопросы, касающиеся экспорта в США сельскохозяйственной продукции и цветов, а также в другие страны через Турцию, выдачи фитосанитарных сертификатов, обеспечения прослеживаемости продукции, регистрации экономических операторов в системе TRACES, максимально допустимого количества остаточных веществ в продукции и развития лабораторных возможностей", - заявили в пресс-службе инспекционного органа.

Стороны рассмотрели проблемы, препятствующие развитию торгово-экономического сотрудничества между Арменией и США, договорились углубить сотрудничество между уполномоченными органами двух стран с целью активизации товарооборота, укреплению экономических связей и всестороннему развитию рынка.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 25 июня, что Армения и ЕС на следующей неделе в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван объявят об упрощении процедуры ввоза армянской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.