Туроператоры назвали самые популярные направления отдыха в России этим летом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский край и Крым остаются самыми востребованными направлениями летнего отдыха, несмотря на сложности на полуострове туроператоры фиксируют высокий спрос и незначительное количество отказов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Несмотря на сложную ситуацию на полуострове, по Крыму видим рост спроса на летний сезон примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. Опасаясь дефицита хороших вариантов размещения, люди стали бронировать поездки гораздо раньше - в среднем за 40 дней до выезда. Особенно активно разбирают семейные номера и отели на "все включено". Пока аннуляций мало - туристы ждут, как будет развиваться ситуация", - сказала директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

По данным туркомпании, в топ-10 самых популярных направлений на лето вошли Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Дагестан, Москва, Калининградская область, Татарстан, Ставропольский край, Карелия и Алтай. В 2025 году топ был аналогичный, но десятку замыкала Северная Осетия, в этом году уступившая место Карелии.

"Дагестан и Ставропольский край уверенно держатся в топе, туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых на Каспии или оздоровительные процедуры с насыщенными экскурсионными программами. А выход из топа Северной Осетии связываем с общей тенденцией замедления роста внутреннего туризма из-за цен и перераспределением спроса в пользу более раскрученных в этом сезоне регионов, таких как Карелия и Алтай", - пояснила Домостроева.

По ее словам, бюджетными вариантами остаются поездки в города на 3-4 ночи. Например, средний чек тура в Москву составляет 15,8 тыс. Самый высокий средний чек у Алтая (55,7 тыс.), что обусловлено логистикой и высоким спросом на уникальную природу. Крым немногим дешевле - средний чек равен 47,2 тыс. рублей.

Эксперт оценивает сезон с осторожным оптимизмом: рост цен на размещение и услуги стал главным сдерживающим фактором для спроса. Туристы внимательнее рассчитывают бюджет и выбирают более короткие программы или более дешевые направления.

Директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей рассказала о перераспределении спроса среди курортов Краснодарского края.

"Этот регион у нас традиционно самый популярный, но если в прошлом году топ продаж возглавляли Сочи и Геленджик, то в этом на первое место вышла Анапа. Затем идут Сочи, Геленджик и Туапсе", - уточнила она.

Эксперт отметила, что Анапа выросла за счет открытия пляжей и более взвешенного ценообразования в отелях, влияют также перебои в работе сочинского аэропорта и высокая стоимость перелета.

"По Геленджику прирост 18%, на курорте постоянно развивается инфраструктура, есть аэропорт, море чистое. И хотя в Туапсинском районе море тоже чистое, мазута нет, но информационный шум был, и часть туристов переориентировались на отели Сочи и Геленджика", - пояснила Кизей.

Среди других популярных регионов эксперт назвала Подмосковье, Крым, среднюю полосу России, Кавминводы, Дагестан, Красную Поляну. Средний чек поездки на семь дней на полном пансионе или "все включено" составляет 96-112 тыс. рублей.

У "Алеана" на Краснодарский край приходится 55% от общего объема бронирований, следом идут курорты Кавминвод (12%), Крым (8%), Москва и Подмосковье (4%), Калининградская область (2,8%), Санкт-Петербург (2,4%). Топ не отличается от прошлогоднего.

В сегменте экскурсионных туров востребованы Санкт-Петербург с долей 18%, Калининградская область (16%), Золотое кольцо (13%), Байкал (10%), Северный Кавказ (9%) и Горный Алтай (7,5%).