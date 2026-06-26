Бастрыкин высказался за ужесточение наказания для распространителей наркотиков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался за ужесточение наказания для распространителей наркотиков - так называемых "закладчиков" - и за снижение возраста уголовного преследования для них.

"Я за ужесточение наказания", - сказал он на петербургском Международном молодежном юридическом форуме, отвечая на вопрос об усилении ответственности для распространителей наркотиков.

"Закладчики так называемые - это главное зло. Когда те, кто разносит наркотики, засовывают куда-то там в потайное место, и приходит тот, кто употребляет, оставляет деньги и уходит", - сказал глава Бастрыкин.

"Вот я-то за то, чтобы снизить возраст уголовной ответственности для таких закладчиков. Надо наказывать", - резюмировал он.