Электроснабжение Севастополя восстановлено

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Подача электричества в Севастополе восстановлена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения", - написал он в Max.

В Крыму и Севастополе с утра 25 июня ввели графики отключения электроснабжения. Минэнерго России позднее пообещало сократить действие графиков.

Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС регионального характера.