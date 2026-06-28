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В Иркутской области введены ограничения на продажу топлива

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности вводится в Иркутской области, он включает ограничения на отпуск топлива физическим лицам, сообщил в воскресенье губернатор региона Игорь Кобзев.

"На территории региона вводим режим повышенной готовности. Это необходимая мера, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. На АЗС сети "Роснефть" вводится ограничение на отпуск топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема", - написал он в своем официальном канале в мессенджере Max.

По его словам, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Эта рекомендация не распространяется на аварийно-спасательные службы, пожарную охрану, скорую медицинскую помощь, коммунальную и сельскохозяйственную технику.

Работодателям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовали перевести максимально большое количество сотрудников на дистанционный режим работы, отметил губернатор.

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"Рекомендовал руководству Главного управления МВД России по Иркутской области и Управления Росгвардии по Иркутской области обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях. Необходимо предупреждать и пресекать попытки и факты продажи топлива, идущие вразрез с законом. А также организовать патрулирование места продажи ГСМ", - сообщил Кобзев.

По его словам, основная задача - снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях.

"Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках", - добавил губернатор.

Правительство Иркутской области ранее прогнозировало, что ажиотаж из-за недостаточной отгрузки топлива снизится в течение 10-14 дней.

Иркутская область Игорь Кобзев
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