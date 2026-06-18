Иркутская область создала штаб по топливообеспечению региона

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Иркутской области создали региональный оперативный штаб по вопросам топливообеспечения, сообщило областное правительство. Решение принято после по итогам встречи губернатора Игоря Кобзева и замруководителя ФАС Сергея Пузыревского.

"Стороны (...) отдельно остановились на вопросе, касающемся ситуации на рынке нефтепродуктов Иркутской области. В регионе идет активная работа над стабилизацией внутреннего рынка нефтепродуктов. По итогам обсуждения и по поручению губернатора в области сформирован оперативный штаб по вопросам топливообеспечения", - говорится в сообщении.

В оперативный штаб включены представители регионального управления ФАС, профильных министерств и ведомств, независимые операторы топливного рынка и операторы, входящие в вертикально интегрированные компании, уточняет пресс-служба.

"В настоящее время мы осуществляем мониторинг ценовой обстановки на автозаправочных станциях и взаимодействуем со всеми участниками топливного рынка по оценке необходимости топлива для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности этих предприятий. Результаты работы регионального штаба направим в федеральный штаб, для того чтобы регион был обеспечен топливными ресурсами в необходимом объеме", - прокомментировал зампред облправительства Александр Анчугин, который возглавит оперштаб.

Пузыревский прибыл в Иркутск на семинар-совещание территориальных органов ФАС в Сибирском федеральном округе. Участие в работе принимают также представители Государственного управления по надзору за рынком КНР в рамках меморандума о взаимопонимании, который был заключен в 2026 году антимонопольными ведомствами России и Китая.

Ранее в Иркутской области был создан оперативный штаб по координации обеспечения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами. Такая необходимость возникла из-за нарушения логистических цепочек поставок топлива малому агробизнесу. Штаб возглавила министр сельского хозяйства региона Марина Кожарина.

По данным на 17 июня, основные весенне-полевые работы аграриями в регионе выполнены более чем на 90%.