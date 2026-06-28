Что произошло за день: воскресенье, 28 июня

Ситуация с топливом в стране и ограничения в Иркутской области, съезд "Единой России", рекорд Лионеля Месси на ЧМ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Для стабилизации топливного рынка необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него, заявил Владимир Путин на совещании о ситуации. По его словам, в июле производство топлива прогнозируется на уровне выше июньских показателей, запасы бензина составляют 1,7 млн тонн.

- Норматив биржевых продаж бензина снизят до 10%, решение принято, сообщил вице-премьер Александр Новак. Нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена.

- Российские компании продолжают поставки бензина за рубеж в рамках межправительственных соглашений без ущерба для потребностей внутреннего рынка, сообщил Александр Новак. По его словам, пока нет необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива из РФ.

- В Иркутской области введены ограничения на продажу топлива: на АЗС сети "Роснефть" - до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку, другие могут устанавливать порог ниже. Такие меры предусматривает режим повышенной готовности.

- Во главе федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму утверждены кандидатуры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, главы "Юнармии" Владислава Головина и журналиста Евгения Поддубного. Бывший омбудсмен РФ Татьяна Москалькова станет кандидатом на выборах депутатов Госдумы от новых территорий.

- Путин заявил на съезде "Единой России", что у страны достаточно сил, чтобы выдержать любое давление извне и обеспечить свою безопасность.

- В Астраханской области сальмонеллез подтвердился у 26 человек, которые отравились едой из магазина "Михайловский".

- Лионель Месси забил голы в семи матчах чемпионатов мира подряд и установил рекорд.