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В Иркутской и Томской областях две частные сети АЗС столкнулись с перебоями с топливом

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Частные сети АЗС "КрайсНефть" (Иркутская область) и "Элке Авто" (Томская область) столкнулись с перебоями в поставках топлива и ограничили его продажу потребителям.

На сайте "КрайсНефти" говорится, что компания вынуждена ограничить отпуск топлива в канистры и другие емкости в связи с сложностями покупки нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

"На некоторых АЗС возможны перебои с поставками отдельных видов топлива. Данные меры вводятся, поскольку мы обязаны обеспечить бесперебойную поставку топлива для социальных учреждений и общественного транспорта по ранее заключенным контрактам. Мы следим за ситуацией на рынке и предпринимаем все возможное для стабильной работы наших АЗС", - говорится в сообщении.

Сеть АЗС "Элке Авто", по данным корреспондента "Интерфакса", временно приостановила продажу бензина. На странице сети "ВКонтакте" говорится, что временные перебои в поставках вызваны внешними экономическими факторами. "Делаем все возможное с нашей стороны, чтобы стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Сеть "КрайсНефть" управляет 41 АЗС в Иркутской области.

Сеть АЗС "Элке Авто" включает в себя 12 АЗС в Томске, Северске, а также в Томском и Колпашевском районах региона. Управляет сетью ООО "Сибнефтепродукт".

Иркутская область КрайсНефть Томская область Элке Авто
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