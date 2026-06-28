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Лихачев отметил, что МАГАТЭ занимает двойственную позицию касательно ЗАЭС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) занимает двойственную позицию в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

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"К сожалению, судьба этой международной организации (МАГАТЭ - ИФ) и, конечно же, вот эти ограничения не позволяют откровенно говорить руководству МАГАТЭ. МАГАТЭ занимает двойственную позицию. Это возможно объяснить, но это не надо принимать, с этим надо бороться", - сказал он в эфире передачи "Центральный Канал" на платформе VK Видео в воскресенье.

"Что бы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров, реальное положение дел. И то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну, просто "закошмарить" Энергодар", - отметил глава "Росатома".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС Энергодар МАГАТЭ Росатом Алексей Лихачев
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