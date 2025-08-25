Здание СЭВ на Новом Арбате сохранят и дополнят небоскребом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате будет сохранено - в результате голосования, которое проходило на сайте "Активный гражданин", москвичи выбрали концепцию, в рамках которой здание дома-книжки дополнит современный небоскреб, напоминающий свиток.

"По итогам голосования более 46 процентов участников выбрали проект, который предполагает сохранение знаменитого дома-книжки и создание новой архитектурной достопримечательности. Привычный вид здания СЭВ останется главным композиционным элементом района и будет соответствовать эстетике советского модернизма. Учитывая состояние строения, специалисты проведут необходимые работы по реконструкции", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно выбранной концепции, рядом со зданием появится современный небоскреб, напоминающий свиток. "Новая башня станет интерпретацией движения вверх, стремления к будущему, символом открытости свежим идеям, инновациям и творчеству", - добавили в сообщении.

В многофункциональном кластере расположатся офисы, в нем создадут деловую, торговую, гастрономическую инфраструктуру.

В голосовании, которое стартовало на сайте проекта "Активный гражданин" 15 августа, приняли участие более 178 тысяч москвичей.