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Почти 10 тыс. стобалльных результатов продемонстрировали школьники на ЕГЭ-2026

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Беспрецедентное количество стобалльных результатов - порядка 10 тыс. - продемонстрировали российские школьники на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2026 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Общее число стобалльных результатов составило 9 777", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения РФ в понедельник.

В РоссииПорядка 9 тыс. человек сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов, на 400 - восемьЧитать подробнее

Он назвал количество стобалльных результатов беспрецедентным, что подтверждает рост качества образования в России.

Кроме того, почти по всем предметам растёт средний балл и доля высокобалльников. Система ЕГЭ уравняла шансы абитуриентов из разных регионов, отметил министр.

Экзаменационная кампания 2026 года продолжается, 8 и 9 июля объявлены "президентскими днями", когда выпускники могут пересдать экзамен по одному из предметов, чтобы улучшить свой результат.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ЕГЭ
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