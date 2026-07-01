Имущество бывшего замглавы Росавтодора на 430 млн руб. передано государству

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Петербургские судебные приставы конфисковали недвижимость и автомобили бывшего заместителя руководителя Росавтодора и его близких родственников, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в среду.

"Арестованное имущество стоимостью свыше 430 млн рублей (по рынку - ИФ) передано в собственность государства", - говорится в сообщении.

В январе этого года Выборгский районный суд Петербурга постановил конфисковать в пользу государства имущество бывшего заместителя руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Самарьянова и его родственников.

"Чиновник приобретал недвижимость и автомобили, оформляя их на близких родственников. Стоимость имущества (кадастровая - ИФ) превысила 250 млн рублей. При этом совокупный законный доход всех фигурантов дела составил лишь около 60 млн рублей", - уточнили в ФССП.

По информации ведомства, акты были составлены в отношении пяти квартир, жилого дома с земельным участком в Ленинградской области, трех машиномест, трех боксов для транспортных средств и четырех автомобилей - BMW X7, BMW X4, Mercedes-Benz GLE 400 D и Audi A6.

Имущество появилось в период, когда Самарьянов замещал публично значимые должности, исполнение обязанностей по которым было связано с коррупционными рисками, сообщала ранее Объединенная пресс-служба судов города.