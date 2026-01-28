Имущество экс-замглавы Росавтодора на сумму 220 млн руб. обращено в доход РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России к бывшему заместителю руководителя Росавтодора Андрею Самарьянову об обращении в доход государства его имущества и афилированных с ним лиц.

"В доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 220 млн рублей, в том числе четыре автомобиля, пять квартир в Санкт-Петербурге и Москве, а также земельный участок с жилым домом площадью 2,2 тыс. кв. метров в Ленинградской области", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что по ходатайству прокурора решение суда подлежит немедленному исполнению.

По данным надзорного ведомства, установлено, что свои полномочия по замещаемым должностям Самарьянов использовал для личного обогащения. Он покупал недвижимость и автомобили, которые с целью сокрытия своего реального имущественного положения оформлял на подконтрольных лиц - бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя.

В частности, с 2006 по 2020 год Самарьянов занимал различные должности в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении "Дирекция транспортного строительства", в том числе с 2015 года - заместителя директора учреждения. Государственную службу в Росавтодоре проходил с апреля 2021 до октября 2025 года, в том числе в должности заместителя руководителя Росавтодора.

"Доход Самарьянова и его близких лиц от трудовой деятельности с 2006 года составил 65 млн рублей. При этом с 2012 по 2024 год он приобрел активы на сумму свыше 250 млн рублей, которые оформил на своих близких", - отмечается в сообщении.

Также, отметили в Генпрокуратуре, право собственности на столичную квартиру площадью 104 квадратных метра в жилом комплексе бизнес-класса зарегистрировано на сожителя его сестры, не имевшего существенных доходов. Во избежание привлечения внимания правоохранительных органов к крупной сделке отраженная в договоре цена объекта была сильно занижена - со 117 до 50 млн рублей. В этом же жилом комплексе на бывшую супругу Самарьяновым приобретены два машино-места.