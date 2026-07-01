В Херсонской области за сутки в результате атак пострадали восемь человек

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате атак за последние сутки пострадали восемь человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В результате ударов БПЛА пострадали двое мужчин в Раденске и Нижнем Рогачике, а также женщина в Новой Збурьевке. Кроме того, вследствие атак по грузовикам в Чаплинке и на трассе Чаплинка - Аскания-Нова ранены трое мужчин. Еще один мужчина и женщина получили ранения после удара дрона по легковому автомобилю.

В результате повреждения электросетей без света частично остались Генический, Новотроицкий и Каланчаский округа. Также после удара украинского дрона выгорело 100 га урожая на поле в Голопристанском округе. Как уточнил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, горела пшеница.