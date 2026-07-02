В Херсонской области в результате атак БПЛА за сутки погиб человек и трое ранены

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Херсонской области за сутки в результате атак БПЛА один человек погиб и еще трое были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Новой Збурьевке Голопристанского округа погиб мужчина 1971 года рождения и еще один мужчина был ранен в результате сброса боеприпаса с БПЛА.

В результате ударов дронов ранены мужчина в Днепрянах и мужчина в Каховке.

Вследствие украинских обстрелов без электричества остаются 114 населенных пунктов в восьми муниципалитетах.