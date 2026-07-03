Около 11 км береговой линии обследовали в Туве в поисках пропавших девочек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Поиски двух пропавших на этой неделе школьниц продолжаются в Туве, сообщает в пятницу пресс-служба МВД России по республике.

"Обследовано около 11 км береговой линии и прилегающей территории. В поисках задействованы около 40 сотрудников полиции, около 70 волонтеров, представители народных дружин, сотрудники МЧС, инспекторы ГИМС, водолазная группа", - говорится в сообщении.

Для обследования местности сотрудниками полиции используются БПЛА и плавсредство МВД.

Подчеркивается, что поиски продолжаются и будут вестись непрерывно до установления местонахождения несовершеннолетних.

Как сообщалось, в Кызыле две школьницы вышли из дома вечером 1 июля и не вернулись, обе девочки 2013 года рождения. В ходе поисков на берегу Енисея нашли мобильные телефоны детей.

СКР возбудил уголовное дело, прокуратура республики инициировала проверку.