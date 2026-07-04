В Туве продолжают искать пропавших 1 июля девочек

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Почти 150 полицейских и волонтеров продолжают поиски двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тува в субботу.

На текущий момент обследовано суммарно около 70 км береговой линии. В поисковых мероприятиях задействованы 35 сотрудников полиции и 114 волонтеров.

"Добровольцы работают в составе 39 поисковых групп на суше. Для обследования акватории сформированы 4 группы на сапбордах и привлечены 3 моторные лодки. Кроме того, в поисках используется беспилотный летательный аппарат МВД", - прокомментировали в полиции.

Полицейские также проводят обследование акватории на лодках.

В Кызыле две школьницы вышли из дома вечером 1 июля и не вернулись, обе девочки 2013 года рождения. В ходе поисков на берегу Енисея нашли мобильные телефоны детей.

СКР возбудил уголовное дело, прокуратура республики инициировала проверку.