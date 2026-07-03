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В Белгороде при ракетном ударе ВСУ возник пожар и погибла мирная жительница

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожар начался на территории инфраструктурного объекта вследствие ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу, есть погибшие, сообщили в оперативном штабе по региону в пятницу.

"Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание - пожарные расчёты выехали на место", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что "в результате прилёта снаряда погибла мирная жительница".

Кроме того, нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В нескольких муниципалитетах зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

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