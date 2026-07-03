Площадь лесных пожаров в ЯНАО выросла за сутки на 1,5 тыс. га

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Количество лесных пожаров и их площадь вновь увеличились в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает департамент гражданской защиты региона.

"Информация по действующим природным (лесным) пожарам на территории Ямала. По состоянию на 8:30 3 июля в округе действует 83 природных пожара (Пуровский, Красноселькупский, Надымский, Тазовский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 19393,3 гектара, четыре пожара локализованы на площади 6145,6 гектара", - говорится в сообщении.

Накануне в округе действовали 72 природных пожара на площади 17857,8 гектара. В тушении огня участвовали 502 человека.

В пятницу на борьбу с огнем отправлены уже 618 человек, информирует департамент.

За прошедшие сутки ликвидировано 17 природных пожаров на площади 788 га.

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что по 6 июля местами по ЯНАО сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе была зарегистрирована вспышка труднодоступных и удаленных лесных пожаров из-за гроз. Только за один день - 1 июля - в регионе зарегистрированы 50 новых грозовых пожаров.

Для помощи ЯНАО в тушении природных возгораний привлечены парашютисты и десантники авиалесоохраны Свердловской, Тюменской и Архангельской областей, Республики Коми.

С 25 июня в ЯНАО объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах.