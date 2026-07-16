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На Ямале отменили режим ЧС в лесах

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе отменили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в лесах в связи со стабилизацией обстановки, сообщает департамент гражданской защиты региона.

"Вместе с тем продолжает действовать "Особый противопожарный режим", предполагающий дополнительные ограничения и усиление мер безопасности. Стабилизация обстановки стала результатом масштабной работы всех привлеченных сил", - говорится в сообщении.

Перехода огня на населенные пункты и объекты экономики не допущено. Угрозы населенным пунктам нет.

На 8:30 16 июля в округе действовали три природных пожара в Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 201,5 гектар, один пожар локализован на площади 195 гектар. Пожар тушат 89 человек.

За прошедшие сутки ликвидировано два природных пожара на площади 805 гектар.

С 23 июня из-за вспышки грозовых пожаров на юго-востоке Ямала на всей территории региона был введен режим ЧС. Высокая грозовая активность с жарой и дефицитом осадков продолжалась почти три недели. В период действия режима на территории автономного округа ликвидированы 227 грозовых очагов. Эпицентрами борьбы с огнем стали Красноселькупский, Надымский и Пуровский районы.

Тушение пожаров осложнялось тем, что они полыхали на труднодоступных, местами крайне удаленных территориях. Из-за отсутствия дорог в 96% случаев привлечь наземную технику не удалось. Пожары тушили вручную.

Помощь региону в стабилизации обстановки оказали около 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, а также 245 специалистов Авиалесоохраны и наземных лесных служб Свердловской, Тюменской, Архангельской областей, Республики Коми.

Ямал ЯНАО
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