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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Белоруссия, сообщается на сайте Кремля.

"Примите самые тёплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории - освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в поздравительной телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля в пятницу.

"Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, и сегодня остаются надёжной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам", - отметил Путин.

Он выразил уверенность, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнёрские связи и укреплять институты Союзного государства, РФ и Белоруссия смогут преодолеть любые испытания, "отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан".

Президент РФ пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а белорусскому народу - благополучия и процветания.

Владимир Путин Белоруссия Александр Лукашенко
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