Один человек погиб и двое ранены при атаках дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о погибшем и двух раненых мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ.

"В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина", - написал Ковальчук в мессенджере Max в пятницу.

Он также сообщил, что еще два человека были ранены в Климовском районе и Суземке.

"Еще одна целенаправленная атака дрона-камикадзе - в селе Чуровичи Климовского района по движущемуся автомобилю. Водитель ранен, госпитализирован. Ранена женщина, которая ехала в автомобиле в Суземке. Его также атаковал дрон-камикадзе. Она госпитализирована", - написал врио губернатора.