Один человек погиб, двое ранены из-за удара БПЛА по жилому дому в Брянской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в регионе.

"В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель. Двое ранены", - написал он в субботу в своем канале в мессенджере Max.

Ковальчук добавил, что из-за удара один дом полностью уничтожен, повреждены семь частных домовладений и восемь гражданских автомобилей.