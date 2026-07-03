Песков констатировал, что ЕС превращается в военно-политико-экономический блок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия учитывает трансформацию Евросоюза в военно-политико-экономический блок, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

"В целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок", - сказал Песков в пятницу журналистам. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Нидерланды активно готовятся к возможному конфликту на восточном фланге НАТО.

Песков отметил, что тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик стран Евросоюза.

"Это та реальность, которая сейчас существует. И, конечно же, мы ее учитываем", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

О том, что Нидерланды расширяют свою военную инфраструктуру, усиленно готовясь к конфликту с Россией, сообщили ранее "Известия" со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

В публикации отмечалось, что в Нидерландах продолжается модернизация местных авиабаз, объектов военной логистики и транспортной инфраструктуры, расширяются возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений.